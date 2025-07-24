Такое же ограничение применили еще против более 250 представителей белорусского режима.

Правительство Эстонии приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей режима страны. В частности в этот перечень вошел и белорусский диктатор Александр Лукашенко, пишет ERR.

Такую инициативу внес министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском агрессии РФ против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - подчеркнул дипломат.

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Согласно приказу министра, в перечне лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, среди которых высокопоставленные чиновники, судьи, силовики, пропагандисты и соратники президента Беларуси Александра Лукашенко. Также в этот список вошел и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни другие страны ЕС не считают легитимным главой государства.

"Санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и были срочными", - напомнили в ERR.

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Как писал УНИАН, Александр Лукашенко предложил установить в Минске памятник Си Цзиньпину. Такую идею он озвучил на церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона 7 июня. По его словам, новый стадион и бассейн в столице Беларуси стали "подарком китайского народа".

"Мы официально открываем самый большой "памятник". Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая - ред.): как раз здесь надо поставить и памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион", - отметил Лукашенко.

В то же время белорусский доброволец ответил, возможно ли свергнуть режим Лукашенко. Он считает, что вооруженное сопротивление в Беларуси пока невозможно.

"Этого не хочет подавляющее большинство белорусов. Якобы все хотят свободы, но они не хотят что-то для этого делать. Возможно, при каком-то стечении обстоятельств, в частности - победы Украины над Россией, или еще каких-то факторов, народ начнет действовать. Но пока радикального типа активности не следует ждать. Слишком сильно закручены "гаечки режима". Люди, которые есть внутри страны, ничего не смогут сделать", - отметил доброволец.

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