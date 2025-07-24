В НБУ заверили, что решение по покрытию дефицита бюджета на 2026 год будет найдено.

Украина нуждается от международных партнеров в гарантиях финансирования на 2026 год в объеме около 13 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

"Мы критически нуждаемся в международной финансовой поддержке и в достаточном, и в ритмичном объеме. То есть этот риск не возник сегодня, он существовал и раньше. Так, мы понимаем, что 2026 год пока предусматривает получение, и наши ожидания на этом собственно базируются, 35 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 22 млрд долларов подтверждены. Остальные на сегодняшний день еще требует соответствующих переговоров", - сообщил глава регулятора.

По его словам, поиск решения продолжается и "есть основания полагать, что соответствующее решение будет найдено". При этом вопрос эмиссии гривны для покрытия дефицита не рассматривается.

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"Предусматривает ли Национальный банк открытие эмиссионного канала покрытия бюджетного дефицита? Нет, не предусматривает. Мы прекратили эмиссионное финансирование бюджетного дефицита в начале 2023 года", - подчеркнул Пышный.

По его словам, НБУ приложило усилия для восстановления функционирования рынка внутреннего долга и приняло ряд мер, которые дают "основания нам говорить, что у нас есть соответствующий внутренний резерв".

"Кроме того, правительство всегда может рассмотреть со своей стороны соответствующие варианты, связанные с возможным пересмотром расходной части (госбюджета, - УНИАН) или поиском дополнительных источников финансирования", - добавил Пышный.

Финансирование Украины - последние новости

22 июля глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что Украине на следующий год нужно не менее 120 млрд долларов на оборону.

Ранее сообщалось, что Евросоюз срочно ищет пути покрытия дефицита бюджета Украины на 2026 год в размере до 19 миллиардов долларов из-за уменьшения американской поддержки и отдаления перспектив прекращения огня в войне.

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