В нем говорится о независимости этих антикоррупционных структур, без российских связей.

Согласован и сегодня будет весено в Верховную Раду Украины законопроект о работе НАБУ и САП, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства", - написал он в Telegram. При этом отмечает, что текст является сбалансированным.

"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - отметил глава государства.

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Он отмечает важность сохранения единства, независимости. "Важно, что уважаем позицию всех украинцев и благодарны каждому, кто с Украиной", - отмечает Зеленский.

В настоящее время текста законопроекта нет для ознакомления.

Ситуация с НАБУ и САП - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, который вызвал акции протеста в Киеве и ряде городов. Речь идет о законопроекте №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Протестующие призвали Зеленского не подписывать его. Отмечалось, что принятый закон лишает самостоятельности НАБУ и САП при расследовании коррупции. Зеленский в день принятия закона его подписал.

После критики решения со стороны европейских партнеров началась работа над новым законопроектом, который должен исправить ситуацию.

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