От миротворцев в 'красных красивых штанах' нет смысла, - Залужный

На сегодня военные возможности западных союзников очень ограничены, отметил Валерий Залужный.

Бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью "LB.live" рассказал, возможен ли в Украине миротворческий контингент из стран-партнеров.

"Мы о каком контингенте ведем речь? Контингент, который может отбить 500 дронов над Киевом? Или контингент, который сюда заедет в красных красивых штанах? Так какой от него смысл? От него нет, пожалуй, смысла. Надо иметь способности, для того, чтобы обеспечить соблюдение мира", - сказал Залужный.

Он также добавил, что сейчас военные возможности стран-партнеров "очень ограничены".

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"Поэтому я бы смотрел достаточно скептически на этот вопрос с точки зрения практической реализации. С точки зрения политической - это очень хорошо. Когда страна по крайней мере заявляет о той поддержке, которую она оказывает. И заявляет о готовности даже отправить своих солдат, если это будет необходимо. Но это лишь политическая поддержка, которую можно измерить совсем другими мерилами, чем сбивать дроны над Киевом", - добавил Залужный.

Миротворческий контингент: что известно

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планы по отправке сил сдерживания в Украину практически завершены. В то же время он добавил, что силы сдерживания могут быть отправлены в Украину после достижения перемирия.

По словам Стармера, разработка военных планов требует времени. Именно поэтому их подготовкой решили заняться до прекращения огня в войне России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что миротворцы могут прибыть только после завершения войны. По его словам, разрабатываются два сценария. Первый предусматривает меньшее количество размещения войск, второй - большее. В то же время, при размещении небольшого количества миротворцев Украину от повторения нападения могут дополнительно защищать политические гарантии.

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