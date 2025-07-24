Сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже были не допущены к поездам.

"Укрзализныця" усиливает контроль документов при посадке пассажиров в поезда.

"В последние дни мы получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами - в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Поэтому "Укрзализныця" усиливает проверку документов перед посадкой:

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на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;

поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

В "Укрзализныце" также отметили, что уже имеют ряд инструментов контроля, которые работают более двух лет. Например, для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через "Дію".

В УЗ отметили, что сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже были не допущены к поездам. Также OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты. В компании призвали граждан сообщать "Укрзализныцю", если они заметили подобные объявления.

"Укрзализныця" - последние новости

24 июля стало известно, что железнодорожная компания может ввести продажу билетов на самые популярные внутренние маршруты на период наибольшего спроса путем авторизации через "Дію".

Ранее сообщалось, что УЗ с августа назначит поезд №209/210 сообщением Николаев - Ивано-Франковск. В составе поезда есть вагоны купе и плацкарт.

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