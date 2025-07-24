Украина производит корпуса к артиллерийским боеприпасам всех калибров, - эксперты

В частности, в Украине производят корпуса сразу к двум типам 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов.

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК), вероятно, производит теперь корпуса к артиллерийским боеприпасам практически всех калибров. Об этом со ссылкой на представленные на выставке IDEF-2025 данные от компании "Спецтехноэкспорт" сообщает Defense Express.

"Речь идет как и о советских 152 и 122 мм, а также и о натовских 155 и 105 мм", - говорят специалисты.

Согласно обнародованным данным, в Украине производят корпуса к двум типам 155-мм осколочно-фугасных боеприпасов. Речь идет об обычном M107M1 и снаряде повышенной дальности M795.

Видео дня

Если говорить о советских образцах, то Украина представила 152-мм и 122-мм осколочно-фугасные боеприпасы. Их могут использовать прицепные гаубицы Д-20 и Д-30.

Были представлены и 105-мм осколочно-фугасные артиллерийские снаряды, которые могут использоваться пушками M102, L118 и 105 SB.

Кроме этого, на IDEF-2025 были продемонстрированы корпуса к минометным минам калибров 81, 82 и 120 мм.

Представили также корпус к 60-мм минометной мине, а завершает список корпус 125-мм обломочно-фугасного снаряда, который используют для танковых пушек.

Стоит отметить, что Украина предлагает именно корпуса, а не полноценные боеприпасы, поскольку до сих пор не имеет полноценного производства взрывчатых веществ для их комплектации. Также надо сказать, что по крайней мере некоторые новые украинские снаряды уже используют на фронтах российско-украинской войны.

Новое оружие Украины - последние новости

Недавно УНИАН сообщил, что Украина хочет законтрактовать все дроны-перехватчики, которые отечественные предприятия смогут изготовить до конца 2025 года. Отметим, что дроны-перехватчики являются критически важными для противодействия российским "Шахедам", ведь представляют собой дешевое и относительно простое в производстве оружие.

Не забывает Украина и о "традиционных" системах ПВО. Как ранее стало известно, в будущем Киев может создать свой собственный зенитный ракетный комплекс большой дальности, который сможет уничтожать цели на расстоянии до 100 км.

Вас также могут заинтересовать новости: