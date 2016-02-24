В ГПУ предположили, что Шокин может продлить отпуск

Об этом заявил прокурор ГПУ Владислав Куценко, передает ZN.UA.

Вместе с тем, он не исключил, что Шокин может продлить отпуск, поскольку по закону имеет на это право, несмотря на количество неиспользованных ранее дней.

"Вроде бы генпрокурор должен выйти (на работу - Ред.) на следующей неделе, но не могу утверждать этого наверняка. Он не брал отпуска в течение длительного периода времени, а потому он у него накопился. Будет он продлевать отпуск или прервет его - это будет его решение", - сказал Куценко.

Читайте такжеКто заменит Шокина: СМИ назвали основных кандидатов на кресло генпрокурора

Прокурор также напомнил, что вопрос увольнения Шокина должна решить Верховная Рада, следующее заседание которой состоится не раньше середины марта.

"Сегодня вообще рано говорить, уволит его парламент или не уволит, может быть, как и по правительству. Если и будет внеочередное, то вряд ли на нем будет рассматриваться отставка генерального прокурора. Но этот вопрос на сегодняшний день остается в компетенции депутатов", - добавил Куценко.

Напомним, 19 февраля заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес предложение относительно предоставления согласия Верховной Рады Украины на увольнение Виктора Шокина с должности Генерального прокурора Украины.