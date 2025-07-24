США и ЕС заключили соглашение об оружии, большинство которого получит Украина, - Трамп

США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, отправив большую часть Украине.

США и ЕС заключили соглашение, которое предусматривает, что Европа будет оплачивать Америке 100% стоимости всего вооружения и оборудования. Его будут распределять и отправлять большую часть в Украину.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Вашингтоне 23 июля. По его словам, США будут отправлять оружие в Евросоюз, а затем страны-члены блока сами его распределят, отправив большую часть Украине.

"Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить вооружение им, а они распределят его. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад", - сказал Трамп.

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Оружие от США: главные новости

Напомним, что вчера, 23 июля, Госдепартамент США одобрил продажу Украине двух пакетов оружия и оборудования на общую сумму 322 миллиона долларов. Туда в частности войдут ракетные системы HAWK Phase III и БМП Bradley, а также их ремонт и поддержку.

По данным Politico, один из главных союзников Украины отказался от проекта Трампа по закупке оружия. Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия из-за призыва президента Франции Эммануэля Макрона создавать собственную оборонную промышленную базу за счет закупок на местном рынке.

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