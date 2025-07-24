В Украине есть село с необычным названием.

Наша страна богата интересными локациями, о которых знают немногие. Например, село Бобрица находится в часе езды от Киева, но мало кто из киевлян о нем знает. Такая же история и с другим населенным пунктом, но в Одесской области. Узнайте, что из себя представляет село Олег.

Где находится село Олег в Украине

Село Олег примечательно тем, что располагается прямо на границе с Молдовой. Если смотреть по карте, то расстояние от населенного пункта до территории соседнего государства составляет около 1000 метров. Важно понимать, что это не пункт пропуска, а просто линия границы.

Олег - село в Украине, которое существует довольно давно, с 1920-го года. Оно очень маленькое по современным меркам - всего 0,13 квадратных километров. Перепись населения проводили несколько раз - так, в 1989-м году в селе проживали 50 человек, а в 2001-м уже 35. Сейчас там нет местных жителей, и можно сказать, что село вымерло.

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Добраться в село можно на машине из Одессы, дорога займет примерно два часа. Вам нужно ехать из Одессы по трассе М16 в сторону Кучургана. Затем плавно повернуть направо и, ориентируясь по знакам, ехать в сторону Киева, Кишинева, Николаева. На круге придется свернуть на второй съезд и ехать в направлении Кишинева. Затем, двигаясь по улице Ленина (по знакам на Раздельная\Котовск), на трассе Т1616 повернуть налево. Так, прежде чем добраться до Олега, вы проедите села Кардамичево и Бугай. Когда увидите населенный пункт Гребеники, поймете, что двигаетесь в нужном направлении - от Гребеников до Олега по прямой всего 7,6 км или 11-15 минут на машине.

Интересно, что село Олег в Украине хоть и безлюдно сейчас, но прямо рядом с ним, на расстоянии четырех километров, находится другой населенный пункт - село Славяносербка. И там, судя по карте, до сих пор работает продуктовый магазин, школа, Дом культуры и даже местный бар.

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