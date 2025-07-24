Среднесуточная температура будет превышать норму на 8-10 градусов.

В ближайшие перспективе украинцев ждет жара и духота. Об этом на своей странице в Facebook предупредил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, юго-восточная Европа уже готовится принимать интенсивную жару.

"По синоптическому расчету среднесуточные температуры будут превышать норму на 8-10 градусов, а максимумы будут зашкаливать +42º...+44º", - предупредил эксперт.

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Он пояснил, что поводом такой невыносимой жары стала циркуляция атмосферы: горячий воздух из Северной Африки перемещается над Средиземноморьем в наш регион, в то время как прохлада из Атлантики охватывает запад Европы.

В частности, в Черкасской области, которая находится в центральной части Украины, уже в пятницу и субботу, 25-26 июля, ожидается солнечная, жаркая и душная погода. Днем столбики термометров будут фиксировать высокие +31º...+33º, ночью почти тропические +19º...+21º.

В условиях активного солнца, атмосфера продолжит раскалять воздух в ожидании локальных освежающих ливней и гроз.

"Типичная июльская погода, что будет способствовать дальнейшему росту показателя пожарной опасности и накоплению вредных примесей в атмосфере", - резюмировал эксперт.

Он рекомендовал украинцам в обеденные часы находиться в тени или в помещении, а вне помещения использовать солнцезащитную одежду, головные уборы и УФ-защитные очки, открытую кожу защищать кремом.

По предварительному прогнозу, говорит Постригань, 27-28 июля погода изменится. С юго-запада поступят хорошо заряженные энергией атмосферные фронты от циклона Karlheinz, что значительно активизирует грозовую деятельность. В то же время Температурный фон существенно не изменится.

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Погода в августе 2025 - прогноз на месяц

В комментарии Погода УНИАН начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, сообщила, что август в Украине будет почти по всей стране жарким.

На большей части страны среднемесячная температура будет превышать норму на 1,5-2°С. Жарче всего будет на юге и юго-востоке страны, +30°...+34°, отдельные дни - до +35°...+38°.

В центральных и восточных регионах +33°...+34°, местами до +37°. Север: около +30°, а на западе страны ожидается наиболее умеренная температура, +25°...+28°.

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