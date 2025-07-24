Исследование подтверждает то, что динозавры разных видов жили вместе.

В Канаде обнаружили следы окаменелостей, которые свидетельствуют о том, что различные виды динозавров иногда собирались в стада. Новый анализ ученых дает первые конкретные доказательства смешанного стадного поведения динозавров. Об этом пишет The Independent.

По словам исследователей, они были удивлены, когда обнаружили окаменелые следы пары тираннозавров, которые шли вместе и перпендикулярно к стаду разных видов.

"Исследователи обнаружили 13 следов рогатых динозавров, принадлежавших по меньшей мере пяти животным, которые шли бок о бок на площади 30 квадратных метров ископаемого места, которое было раскопано на данный момент. Они также заметили следы, указывающие на то, что бронированный динозавр, такой как анкилозавр, шел посреди стада", - подчеркнули в материале.

Видео дня

Также на месте раскопок обнаружили следы небольшого плотоядного динозавра.

"Я собирал кости динозавров в Провинциальном парке динозавров почти 20 лет, но никогда не уделял особого внимания следам. Этот край скалы выглядел как грязь, которая выдавливалась между пальцами ног, и я сразу заинтересовался. Следы тираннозавров создают впечатление, что они следили за стадом, что является довольно жуткой мыслью, но мы не знаем наверняка, пересеклись ли их пути", - заметил один из авторов исследования из Университета Новой Англии Фил Белл.

Кроме того, ученые обнаружили еще несколько мест со следами в разных местностях парка. По их словам, эти следы надо еще тщательно исследовать.

"Было невероятно увлекательно ходить по следам динозавров через 76 миллионов лет после того, как они их оставили", - отметил другой автор исследования из Университета Рединга Брайан Пиклз.

Другие интересные факты о рептилиях

Ранее ученые обнаружили останки птерозавра, которые раскрыли древние секреты. В частности исследователи нашли первые прямые доказательства содержимого желудка птеродактилоидного птерозавра, который содержал фитолиты - крошечные, жесткие минеральные структуры, образующиеся растениями, - что свидетельствует о том, что он питался растительностью.

Также сообщалось, что ученые обнаружили предков одних из самых опасных динозавров. Этот вид получил название "драконий принц" и был быстрым хищником среднего размера, который бродил по Земле около 86 миллионов лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: