Готовится легко, а вкус, как уверяет блогер, вас приятно удивит.

Летом, когда на улице жара мало кто хочет готовить сложные блюда. Поскольку в это время есть много фруктов, есть возможность что-то сделать из них.

Пользовательница Instagram Лаура Найтингейл поделилась рецептом вкусного летнего фруктового десерта, состоящего всего из трех ингредиентов.

"Бьюсь об заклад, вы не знали, что если разрезать апельсин и добавить к нему два других ингредиента, то можно приготовить удивительный апельсиновый поссет внутри фрукта", - рассказала блогерша.

Лаура рассказала, что пропорции этого десерта рассчитаны на четырех человек. Однако, при необходимости их можно увеличить на большее количество людей.

Девушка указала, что этот десерт прост в приготовлении и она уверена, что он понравится всем. Для его приготовления нужно 250 мл двойных сливок или веганских сливок, 90 г сахарной пудры, сок и цедра одного апельсина, а также два апельсина для украшения десерта.

Сначала надо немножко подогреть на медленном огне сливки вместе с цедрой апельсина и сахаром. Постоянно помешивайте смесь, пока полностью не растворится сахар. Указывается, что жидкость должна стать гуще.

Затем следует выжать сок апельсина, снять кастрюлю с огня и добавить его к жидкости. Затем надо через сито процедить эту смесь, чтобы в десерт не попали кусочки цедры.

После этого, следует разлить эту смесь в пустые половинки апельсинов, которые предварительно разрезаны на несколько частей и очищены от мякоти.

Блогерша советует делать десерт заранее, поскольку надо, чтобы он всю ночь простоял в холодильнике. Девушка уверяет, что вкус этого десерта вас и ваших гостей приятно удивит.

Полезные фрукты

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Александра Розеншток советует съедать два-три банана в день. Она объяснила, что в целом бананы безопасны, но если у человека есть проблемы с почками, тогда может повыситься уровень калия, если превысить эту норму.

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