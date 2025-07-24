Чтобы добраться до берега бухты с "гигантской галькой", потребуется около часа пути.

Скалистая и уединенная бухта Хеддонс-Маут расположенная на побережье Северного Девона, хранит секрет, который показывает, насколько скрытым от туристов остается этот пляж.

Как пишет Express, этот уединенный берег Девона столетия назад приютил контрабандистов, но он также скрывает еще одну военную тайну: немецкое судно высадилось незамеченным благодаря скрытости этого крошечного пляжа.

"Бухта настолько изолирована, что во время Второй мировой войны экипаж немецкой подводной лодки мог сойти на берег в поисках пресной воды и отдохнуть, не опасаясь быть обнаруженным", - указано в сообщении на сайте Beach Guide.

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Издание отметило, что чтобы добраться до берега с "гигантской галькой", потребуется около часа пути, но захватывающие дух панорамы оправдывают эти усилия.

На сайте Beach Guide говорится, что это довольно уединенное место, и в наши дни его посещают в основном любители пеших прогулок. Туристы могут припарковаться неподалеку, прежде чем отправиться в часовой поход к бухте. Стоит отметить, здесь нет никаких удобств, поэтому нужно хорошо подготовиться.

Бывалые туристы рекомендовали надеть удобную обувт поскольку тропа к бухте местами очень камениста. Также те, кто уже побывал здесь добавили, что обед и чай можно заказать в лодже рядом с парковкой.

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что у туристов во всем мире растет интерес к островному отдыху, поэтому эксперты определили лучшие острова для отпуска мечты.

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