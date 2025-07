В украинский прокат фильм выйдет 25 сентября 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер черной комедии "Одна битва за другой" (One Battle After Another), главную роль в которой исполнил оскароносный Леонардо Ди Каприо.

В центре сюжета фильма, являющегося вольной экранизацией романа Томаса Пинчона "Винокрай", – бывший хиппи Боб Фергюсон, а ныне наркоман и алкоголик. 16 лет назад он вместе со своей возлюбленной были членами группы радикальных революционеров. Когда же их дочь похищает белый супремасист полковник Локджо, Боб должен вспомнить давно забытые навыки.

Отметим, что в отличие от книги в экранизации, также известной на просторах Интернета под названием "Битва за битвой", события перенесены из 1990-х годов в XXI век.

Кроме Ди Каприо ("Банды Нью-Йорка", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Джанго освобожденный", "Выживший", "Убийцы цветочной луны"), в фильме также сыграли Шон Пенн ("Путь Карлито", "Таинственная река", "Милк", "Она прекрасна"), Бенисио дель Торо ("Трафик", "Город грехов", "Сикарио", "Финикийская схема"), Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2", "Белые люди не умеют прыгать"), Реджина Холл ("Очень страшное кино", "Законопослушный гражданин") и другие.

Снял ленту 11-кратный номинант на премию "Оскар" и лауреат всех самых престижных кинаногород мира Пол Томас Андерсон ("Магнолия", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Лакричная пицца", "Призрачная нить").

