По словам эксперта, сейчас у россиян с самолетами Ан-24 и Ан-26 ситуация ужасная.

Авиакатастрофа, произошедшая в РФ с самолетом Ан-24, на борту которого находились десятки пассажиров, вероятно, не была случайной.

Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что эти самолеты очень старые, россияне не могут их ремонтировать и поэтому количество таких аварий будет увеличиваться.

Как отметил эксперт, то, что в июле самолет прошел проверку означает, что в нем более-менее тщательно проверили работу системы в целом, чтобы продлить сертификат летной годности до 2036 года.

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То есть, считает аналитик, состоялась скорее формальность, в то время как каждый узел этой старой машины нуждался в тщательной проверке.

"Самолет выпускался в Киеве, силовая установка выпускалась на Мотор-Сич, авиаремонтный завод для этого типа самолетов находится в Киеве. Да, в России тоже есть один подобный авиаремонтный завод, но он не получает никаких запасных частей из Украины. Поэтому сейчас у россиян ситуация ужасная с этим самолетом. Они пробовали разработать подобные самолеты на замену, но пока еще даже "на линии горизонта" не видно, смогут ли россияне заменить самолеты украинского производства - Ан-24 и Ан-26", - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что определенное количество самолетов выпускалось в транспортном варианте в РФ, но производство остановилось примерно 30 лет назад и с запасными частями там тоже проблема. По словам Романенко, в РФ будет расти количество инцидентов с Ан-24 и Ан-26:

"Они "долетают" свой срок, а замены нет. И, скажем, транспортное сообщение в особо тяжелых районах РФ - Дальний Восток, север - будут под очень большой проблемой".

В РФ разбился Ан-24

В РФ разбился самолет Ан-24, на борту которого было более 40 пассажиров, в том числе дети, и 6 членов экипажа. Самолет авиакомпании "Ангара" выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тинда, готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза, после чего ушел на второй круг. На поиски вылетел вертолет Ми-8 и наземные службы, Ан-24 обнаружен на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности. Предварительно, все, кто был на борту, погибли.

Одна из версий авиакатастрофы - ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

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