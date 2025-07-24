Ярослав Грубич призвал не сдаваться.

Сын известного украинского телеведущего Константина Грубича, оператор и режиссер Ярослав Грубич, который пополнил ряды ВСУ, получил тяжелые ранения и потерял руку. Об этом он сам сообщил в Instagram, опубликовав фото.

"Недавно вписал второй день рождения/выжил… Левой рукой учишься быстро, если есть желание. Но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А, может, я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете, - отметил боец. - Дополнительно - реанимации, уколы, наркозы…".

По его словам, он пережил "нечто страшное" на текущей неделе, "но сдаваться нельзя".

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"Держитесь… и нас не одолеть. Спасибо родным, друзьям за слова поддержки", - добавил Ярослав.

Обновлено. Константин Грубич трогательно поддержал сына, подчеркнув, насколько он мужественно переносит случившееся.

"Придет время, и вы услышите эту истории. Пока - лечение, реабилитация, новая жизнь, но с Украиной и для Украины. Наш сын Ярослав жив, хотя привыкать к новому состоянию еще долго. Если возможно. Он очень мужественный и целостный. Я удивлен и чрезвычайно горжусь. Тяжело всем… но с такими людьми мы непреодолимы. Вы знаете, кто виноват…", - отметил он в Facebook.

Напомним, ранее УНИАН писал, что 28-летний сын известного украинского телеведущего Константина Грубича Ярослав мобилизовался в ВСУ.

"Пока существует Россия в нынешнем агрессивном состоянии, воевать будут все. Как и каждый родитель, просто хочу, чтобы он был жив - и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело - переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей", - признавался ведущий.

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