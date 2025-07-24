Залужный рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы война не растянулась еще на годы.

С 2024 года полномасштабная война в Украине перешла в "фазу истощения", поэтому она может затянуться на годы, рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью LB live.

Залужный высказал мнение, что Россия в начале начала полномасштабную войну по "старому образцу", но примерно в декабре 2023 года она закончилась.

Далее с 2024 года началась новая фаза войны - на истощение, которая может длиться долго. Залужный не исключил, что если Украина будет настаивать только на прекращении огня или временном перемирии, и не будет думать о своем будущем, тогда война может продолжаться до 2034 года или дольше.

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Поэтому, Залужный считает, что война в будущем будет зависеть от двух факторов. Первая - демографическая, ведь людей действительно нет. Причем, заявил бывший командующий ВСУ, эта проблема есть как в Украине, так и в России, потому что и количество потерь оказалось критическим.

Второй фактор, по словам Залужного, экономический. То есть, все идет к тому, что будут использоваться сверхдешевые средства, которые при этом окажутся эффективными.

Посол Украины в Британии отметил, что сейчас уже происходит такая ситуация, когда массово используются дроны. Поэтому, по его мнению, нашей стране нужна стратегия. Если появляется новое оружие, нужно его быстро освоить, чтобы иметь преимущество.

Война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что Россия уже начала в Украине свое летнее наступление. По его словам, оккупанты активизировались там, где не должны были. Гетьман прогнозирует, что Украине стоит ожидать ударов на нескольких участках фронта.

Также мы писали, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук констатировал, что еще весной россияне активизировали свои силы на Запорожском направлении. По его словам, они пытаются вернуть утраченные в 2023 году позиции. Хотя у врага и есть продвижение, но, по его словам, каких-то оперативно-тактических достижений нет.

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