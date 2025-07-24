По информации мэра города, в одной из многоэтажек заблокированы люди.

Российские оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилой застройке центра Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударом оказался Шевченковский район.

"Попадание УАБа по многоэтажке. Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди. Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто. Есть информация об одном пострадавшем", - написал Терехов.

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Впоследствии он добавил, что есть подтвержденная информация о трех пострадавших.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших - 27-летняя девушка.

Удары РФ по Украине: важные новости

В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли удары по нескольким областным центрам Украины. В частности в результате ракетного удара по Черкассам есть раненые. Кроме того, под удар попал рынок "Привоз" в Одессе. Также в городе из-за удара пострадала многоэтажка, частный дом и АЗС.

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