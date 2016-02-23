Сакварелидзе подтвердил информацию о кадровых перестановках в ГПУ, связанных с делом "бриллиантовых прокуроров"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Все наши ребята-сотрудники Генеральной инспекции, которая была создана мною в мае прошлого года в составе Генпрокуратуры, уже вторую неделю находятся вне штата", - говорится в сообщении.

Сакварелидзе выразил надежду, что у руководства ГПУ "хватит здравого смысла и в ближайшее время все они будут переназначены на свои должности, как и было договорено ранее".

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"Также мы очень ждем, когда в Генинспекцию передадут подразделение, которое занимается вопросами внутренней безопасности. Это позволит наладить его работу, сделать ее эффективной, прекратить откровенно заказное преследованием идеалистов, которые не боятся идти против системы", - пишет заместитель генпрокурора.

"Все еще полномочный Генеральный прокурор, или действующий по его поручению исполняющий обязанности, принимают мягко говоря парадоксальные решения и нарушают данное мне лично обещание переназначить всех в недавно созданный, обновленный, департамент Генеральной инспекции", - добавляет Сакварелидзе.

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Он считает, что людям, которые пока еще имеют полномочия в вопросах назначения тех или иных сотрудников в ГПУ, идеалисты не нужны. "Более того - они видят в них угрозу", - отмечает прокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным СМИ, прокуроров и следователей, которые занимались делом так называемых "бриллиантовых прокуроров" Шапакина и Корнийца, уволили из Генпрокуратуры. В то же время прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко в комментарии изданию опроверг информацию об увольнении.