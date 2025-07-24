На Западе считают, что простое перевооружение армии на новую технику решит все проблемы.

Страны НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и просто переоборудуют свои армии более современным оружием, чего однако не достаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне. Такое мнение в интервью "Левому Берегу" высказал бывший главнокомандующим ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"В странах НАТО считают, что это перевооружение будет волшебной палочкой, которая их выручит в любой момент. А я говорю: нет. Потому что новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие - потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО - это где-то лет пять", - сказал Залужный.

При этом он отметил, что сейчас у НАТО есть утвержденная доктрина по применению, развитию, политике развития и т.д., но она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас есть на поле боя.

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"Пять лет - это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю видимо полтора года минимум, как это "сегодня" у них должно наступить, но оно еще не наступило. ...Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал. Потому что их национальная оборона строится на возможностях коллективной безопасности и своего участия в той коллективной безопасности", - отметил Залужный.

По его словам, наличие у Украины опыта современной войны и новых мощных технологий - это для страны дополнительная нагрузка в вопросе отношений со странами Альянса.

"Нам надо помочь странам НАТО все это освоить, построить эффективные платформы. И к этому уже надо привлекать их систему подготовки, чтобы они уже видели как это оружие меняет ландшафт боевых действий, меняет тактику", - пояснил Залужный.

Он отметил, что на сегодняшний день НАТО остается единственным ориентиром для Украины, потому что это, прежде всего, самый мощный силовой блок.

"Но Альянс нуждается в переосмыслении, перестройке. И, вероятнее всего, если его нужно было бы сохранять, то нужно было бы отбросить эти все политические амбиции и прежде всего подумать о безопасности, а значит об Украине. А потом уже думать, на основании чего дальше формировать это огромное объединение по безопасности, которое и так будет сформировано. Потому что другая сторона - она сформирует его достаточно быстро и сформировала уже де-факто, осталось де-юре. Для того чтобы сформировать его идею надо всего на всего остановка войны, чтобы разобраться кто кому что должен и что делать дальше", - прокомментировал Залужный.

Проблемы НАТО

Как сообщал УНИАН, ранее отдельные эксперты утверждали, что стратегия Запада для наземных боев сталкивается со все большими угрозами.

По этому поводу военный эксперт Business Insider Майкл Пек высказал мнение, что самой большой проблемой НАТО является не стратегия Альянса, а ее реализация. По его словам, война в Украине показывает, что теория боевой доктрины НАТО является правильной. В то же время проблема заключается в том, что Великобритании и другим странам НАТО не хватает ресурсов для ее реализации.

Колумнист газеты The Guardian Саймон Тисдал писал, что проигрыш Украины в войне с РФ, если такое произойдет, будет "эпическим стратегическим поражением Запада, которое сравнится или превзойдет катастрофы в Афганистане и Ираке". Он считает, что негативные последствия для Европы, Великобритании, НАТО и международного права будут действительно ужасными.

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