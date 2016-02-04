Павленко больше не представляет "Самопомич" - Березюк

Об этом сообщается на странице "Самопомочи" в Facebook.

"Коррупция заразительна. Алексей Павленко больше не представляет Объединения "Самопомич". То, что происходит в Кабмине, разрушает парламентскую демократию в Украине. Позиция “Самопомочи” остается неизменной – уволить клептократическое правительство во главе с премьер-министром Арсением Яценюком и сформировать новый состав Кабмина", - говорится в сообщении.

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"Кандидатуры премьера и новых чиновников должны отвечать вызовам, стоящим перед страной. Заговор клептократов против общества не имеет будущего", - отмечается в заявлении.

Офіційно. Олег Березюк, голова фракції Об’єднання "Самопоміч":"Корупція заразлива. Олексій Павленко більше не представ... Posted by Об'єднання "Самопоміч" on Thursday, February 4, 2016

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко заявил об отзыве своего заявления об отставке и подчеркнул недопустимость политического давления на работу министерства и его деятельность как министра.

Ранее Алексей Павленко подал в Верховную Раду заявление об отставке в ответ на решение политсовета партии "Объединение " Самопомич" о его отзыве из Кабинета министров. При этом, в случае формирования нового состава правительства, фракция "Самопомич" обещала снова выдвинуть кандидатуру Алексея Павленко на должность министра агропромышленного сектора.