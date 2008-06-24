Ющенко в Португалии (5 фото)

Продолжается официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Португальскую Республику.

Вчера состоялись переговоры В.ЮЩЕНКО с Президентом Португальской Республики Анибалом Каваку СИЛВОЙ, премьер-министром страны Жозе СОКРАТЕШЕМ, председателем Ассамблеи Республики (парламента Португалии) Жайме ГАММОЙ и представителями политических партий, представленных в парламенте.

Также В.ЮЩЕНКО выступил в Муниципальной палате Лиссабона и принять участие в церемонии открытия улицы Украины в честь украинских граждан, внесших свой вклад в строительство португальской столицы.

Планируется участие главы Украинского государства в экономическом семинаре в Ассоциации промышленников Португалии.

В.ЮЩЕНКО также посетит город Фатима, где осмотрит Базилику Святой Вервицы, Капеллы де Пересоиш (место явления Святой Марии) и Церкви Святой Троицы.

Кроме того, в рамках визита планируется подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на период 2008-2009 гг., соглашения между Украиной и Португальской Республикой о военном сотрудничестве. Также запланировано подписание Меморандума об укреплении сотрудничества между генпрокуратурами Украины и Португалии в сфере борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием доходов от преступной деятельности, Соглашение между Украиной и Португалией о воздушном сообщении, Соглашение между странами в сфере борьбы с преступностью.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН