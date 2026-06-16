46-летняя Витвицкая показала новые фото с округлым животиком

Совсем скоро телеведущая станет мамой впервые.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первенца, показала новые фото с округлившимся животиком.

Сегодня, 16 июня, будущая мамочка отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 46 лет. По случаю праздника Соломия опубликовала новые кадры в своем Instagram.

"Год назад я не представляла, каким будет этот день. А сегодня встречаю его с любовью в сердце, людьми, которых выбрала сама, и самой большой надеждой, которую только можно носить под сердцем. Спасибо всем, кто рядом – вы делаете меня счастливее, и спасибо всем хейтерам – вы делаете меня сильнее", – написала именинница.

Видео дня

Впоследствии ее жених-военный Алексей Ситайло также публично поздравил ее в своем Instagram.

"Ты сильна тогда, когда другим не хватает сил, добра тогда, когда это больше всего нужно, и настоящая даже тогда, когда вокруг слишком много фальши и "шума". Я знаю тебя не с экрана телевизора. Я знаю твои переживания и твои победы, твои сомнения и твою веру, твою заботу о людях и твое большое сердце, именно за это ценю тебя больше всего. Спасибо тебе за поддержку в моменты, когда она была бесценна, за доверие, искренность и за то, что рядом с тобой всегда можно оставаться собой. Я хочу, чтобы ты чаще улыбалась, чтобы у тебя было больше времени для себя, для родных, для всего, что делает тебя счастливой, чтобы судьба берегла тебя так же, как ты бережешь тех, кто тебе дорог", – написал избранник телеведущей.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая раскрыла пол будущего ребенка.

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