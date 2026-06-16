Ольга Харлан родила первенца (фото)

Спортсменка также раскрыла имя своей дочери.

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Оказалось, что спортсменка родила 14 июня девочку и раскрыла ее имя.

"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете", – подписала первый снимок дочери новоиспеченная мамочка.

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В комментариях подписчики начали активно поздравлять Ольгу с пополнением в семье и желать счастья и здоровья новорожденной девочке.

К слову, Харлан уже более шести лет находится в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. В сентябре 2024 года пара обручилась, однако пока официально не стала мужем и женой. О своей беременности 35-летняя Ольга рассказала в феврале этого года.

Напомним, ранее Ольга Харлан призналась, от чего отказалась на период беременности. По словам спортсменки, она продолжала тренировки, однако от больших нагрузок все же решила отказаться.

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