Ольга Харлан родила первенца (фото)

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой.
Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Оказалось, что спортсменка родила 14 июня девочку и раскрыла ее имя.
"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего на свете", – подписала первый снимок дочери новоиспеченная мамочка.
В комментариях подписчики начали активно поздравлять Ольгу с пополнением в семье и желать счастья и здоровья новорожденной девочке.
К слову, Харлан уже более шести лет находится в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. В сентябре 2024 года пара обручилась, однако пока официально не стала мужем и женой. О своей беременности 35-летняя Ольга рассказала в феврале этого года.
Напомним, ранее Ольга Харлан призналась, от чего отказалась на период беременности. По словам спортсменки, она продолжала тренировки, однако от больших нагрузок все же решила отказаться.