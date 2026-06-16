'Мисс Украина - Вселенная' призналась, какого известного певца хотела бы видеть в шоу 'Холостяк'

Анна рассказала, что он "ее краш".

Украинская модель, победительница конкурсов "Мисс Украина - Вселенная" и "Мисс Интерконтиненталь Украина" Анна Неплях заговорила о повторном участии в романтическом шоу "Холостяк".

Не секрет, что девушка уже участвовала в 10-м сезоне, где главным героем был пилот Макс Михайлюк. Тогда она не стала победительницей, однако сейчас отметила, что новый "холостяк" – баскетболист Вячеслав Кравцов – ее не привлекает, а вот один популярный украинский певец смог бы заинтересовать ее вернуться в реалити.

"Спортсмены остались моими фаворитами, когда мне было 16, поэтому я отношусь к ним нейтрально. Но единственный холостяк, на которого бы я пошла, – это Владимир Дантес. Это мой краш", – отметила Неплях в шоу "Звезды на колесах".

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К слову, Владимир Дантес был женат на певице Надежде Дорофеевой. Пара прожила в браке 7 лет, а в начале полномасштабной войны рассталась. Впоследствии у певца начались отношения с предпринимательницей Дашей Кацуриной, но уже давно ходят слухи, что они больше не вместе.

Напомним, ранее Владимир Дантес эмоционально высказался о работе с Лесей Никитюк.

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