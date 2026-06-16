Жена Кота назвала причину, по которой пока не решается на второго ребенка

У пары уже есть дочь Леля.

Известный украинский хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева поделились планами на будущее. В частности, звездная чета призналась, что планирует во второй раз стать родителями.

Не секрет, что ранее врачи поставили паре диагноз – бесплодие. Женя и Наталья год работали с репродуктологом и уже были готовы к ЭКО. Однако потом они отпустили ситуацию и впоследствии узнали о долгожданной беременности. Дочь Лелю спортсменка родила в 2024 году. Сейчас они хотят, чтобы их семья пополнилась.

"Я хочу второго ребенка. Но когда наступает очередная бессонная ночь, я передумываю. Поэтому в будущем, конечно. Возможно, будет второй и третий ребенок. Там посмотрим", – подчеркнула Наталья в проекте "Наедине с Гламуром".

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К слову, хореограф Женя Кот участвовал в шоу "Танцы со звездами", а также работал в проекте "Украина ищет таланты". Кстати, на этом шоу пара и познакомилась. Тогда Наталья, как семикратная чемпионка Украины, Европы и мира, поразила своим талантом. Влюбленные вместе уже 10 лет.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк честно ответил, планируют ли они второго ребенка.

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