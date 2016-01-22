Пограничники зафиксировали полеты 4 российских вертолетов вдоль границы с оккупированным Крымом
17:25, 22 января 2016Политика
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Пограничники Бердянского отряда зафиксировали 4 российских вертолета Ми-8, которые осуществляли полеты над временно оккупированной территорией АР Крым.
Пограничники зафиксировали полеты 4 российских вертолетов / Иллюстрация УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что полеты совершались вдоль административной границы с Херсонской областью.
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