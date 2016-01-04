"Пункт в бюджете, о котором никто не слышал": электронное декларирование, необходимое для отмены виз, отложили на год

В принятом законе о госбюджете на 2016 год появился пункт, который откладывает на год начало действия новой системы финансового контроля, необходимой для введения безвизового режима с ЕС.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя комитета ВР по вопросам предотвращения и борьбы с коррупцией, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Чумак.

"В принятом законе о бюджете появился пункт о котором никто не слышал в зале, не уверен, что слышали о нем и на заседании комитета, но это проверим по стенограмме. Этот самый пункт откладывает на год начало действия новой системы финансового контроля, которая предусмотрена законом о предотвращении коррупции и вводится в действие решением НАПК", - написал он.

Чумак пояснил, что эта система предусматривает декларирование в электронном виде всех активов, включая имеющиеся ценности и наличные денежные средства.

Как подчеркнул депутат, именно электронное декларирование, а не физическое начало работы НАПК является главным долгом перед ЕС в части получения безвизового режима.

Не хотів починати рік із #зради, але куди дітися, якщо тут #зрадіще.В прийнятому законі про бюджет з'явився пункт про ... Опубліковано Віктором Чумаком 4 січня 2016 р.

Министр социальной политики Павел Розенко, комментируя пост депутата, написал: «Как интересно. Специально посмотрел: в правительственном проекте госбюджета этого не было... Надо проверить решение бюджетного комитета. На каком этапе эта поправочка вынырнула!»