Еврокомиссия в начале 2016 года предложит отменить визовый режим с Украиной

Об этом сообщил на брифинге еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.

"Принимая во внимание общие отношения между Украиной и ЕС, Европейская комиссия внесет в начале 2016 года на рассмотрение Европейского совета и Европейского парламента законодательные предложения для внесения изменений в соответствующий регламент, который касается визовых требований для граждан стран, не входящих в ЕС. Соответственно, граждане Украины-владельцы биометрических паспортов не будут подпадать под визовые требования для осуществления краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны", - сказал Аврамопулос.

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Он также отметил, что Украина сделала огромный прогресс по вопросу выполнения критериев для получения безвизового режима, а также есть политическая решимость в этом вопросе.

“Вместе с тем, прогресс в отношении реформ и принятия важного законодательства, борьба с коррупцией остаются важными вопросами”, - добавил Аврамопулос.

Напомним, сегодня, 18 декабря на сайте Еврокомиссии был опубликован шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации.

В отчете ЕК констатирует, что Украина выполнила все условия для того, чтобы рекомендовать включить ее в список стран, с которыми у ЕС функционирует безвизовый режим.

"Комиссия считает, что Украина выполнила все требования четырех блоков второй фазы Плана действий по либерализации визового режима. Учитывая общие отношения между ЕС и Украиной, Комиссия представит в начале 2016 года законодательные предложения внести поправку в законодательный акт (номер 539/2001)", - говорится в докладе.