"Мы выстояли": Порошенко увидел стабилизацию обстановки в зоне АТО в 2015 году

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с военными - участниками антитеррористической операции в городе Северодонецк в Луганской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что глава государства пообщался с военными, поздравил их с Новым годом и вручил государственные награды воинам, которые проявили мужество и героизм, защищая государство.

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Президент подчеркнул, что Украина гордится своим войском и доверяет ему. Стабилизация обстановки на востоке страны - основной достижение в сфере безопасности и обороны 2015 года, подчеркнул глава государства.

«Дорогие побратимы! О таких годах, как 2015-й, говорят «один за три». Мы прошли нелегкие испытания, героически защищая Донецкий аэропорт и Дебальцево, Широкино и Станицу-Луганскую, Марьинку и Пески, многие другие населенные пункты и рубежи на востоке нашей страны. Все вместе мы - выстояли», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что Украина и все украинцы обязаны славному украинскому воинству за то, что могут праздновать Новый год и Рождество. «Благодаря вам, тем, кто не за теплым столом, а в холодном окопе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наготове», - сказал Порошенко.

«Находясь вместе с вами здесь, на передовой нашей борьбы за независимость и свободу, еще и еще раз подчеркиваю, что гарантом сохранения украинской государственности есть новые Вооруженные Силы Украины, которые, родившись в пламени войны 2014 - 2015 годов, укрепились и закалились», - сказал Порошенко.

«Вооруженные Силы Украины возобновили свою боеспособность, приобрели боевой опыт, нарастили оперативные возможности, улучшили техническую оснащенность и обеспеченность. Созданная мощная группировка войск, способна дать отпор агрессору в случае эскалации конфликта на востоке Украины», - подчеркнул Верховный Главнокомандующий.