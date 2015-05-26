Взлетную полосу Донецкого аэропорта взорвать было невозможно - "киборг"

Об этом в эфире "5 канала" сказал легендарный "киборг", заместитель командира взвода 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Иван Трембовецкий с позывным "Юнга".

"Взлетно-посадочную полосу нереально было уничтожить. Она была недавно построена по всем новым методам. Там, если я не ошибаюсь, 4 метра бетона. Она была немножко повреждена. В принципе, за месяц-полтора ее можно отремонтировать, и военно-транспортная авиатехника сможет совершать там посадки. Если в Луганске аэропорт, который удерживали, взорвали, то здесь его невозможно было взорвать", - отметил военный.

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Напомним, недавно в сети появилось новое видео взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта, датированное 30 апреля 2015 года. Видео и комментарий к нему появилось на Facebook-странице Алексея Тамразова - одного из владельцев издания Insider. Он подчеркнул, что на представленных кадрах не видно серьезных повреждений взлетной полосы после масштабных боев за аэродром.