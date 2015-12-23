Портнов: Парламентское большинство реализовывает в Раде идею северокорейского императивного мандата

Украинский политик и бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что данным законопроектом по сути правящее большинство реализовывает идею императивного мандата.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Закон о Северной Корее.Сегодня в украинский парламент внесён законопроект, дающий возможность партийным вождям исключа... Posted by Андрей Портнов on Wednesday, 23 December 2015

"Учитывая европейский курс Украины, считаю целесообразным констатировать, что это противоречит европейским стандартам:

В Резолюции 1755 (2010) Парламентская Ассамблея Совета Европы отметила, что императивный мандат, введенный конституционными изменениями 2004 года, противоречит европейским стандартам.

В Резолюции 1549 (2007) Парламентская Ассамблея Совета Европы предусмотрела, что отзыв депутатов политическими партиями ("императивный мандат") является неприемлемым в демократическом государстве", - отмечает политик.

Портнов также замечает, что в Резолюции 1466 (2005) Парламентская Ассамблея Совета Европы заметила, что отдельные конституционные нормы содержат положения, которые Венецианская Комиссия неоднократная признавала неотвечающими принципам демократии и верховенства права, в частности относительно императивного мандата. Аналогичная по содержанию позиции отображена и в пункте 11 Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1364.

Также Европейская Комиссия "За демократию через право" (Венецианская Комиссия) неоднократно излагала свою негативную оценку существованию в Украине императивного мандата.

"Так, в Выводе CDL - AD (2003) 19 от 15 декабря 2003 года Венецианская Комиссия отметила, что привязка мандата народного депутата к членству в парламентской фракции партии или блока партий нарушает независимость депутатов, учитывая то, что члены парламента должны представлять народ, а не свои партии. Более того, такая норма может поставить партии над избирателями, которые сами не имеют возможности упразднить парламентский мандат, которым депутат наделяется на выборах.

В Выводе CDL - AD (2005) 015 от 13 июня 2005 года Венецианская Комиссия также заметила, что положения относительно народных депутатов не должны связывать отдельного депутата с членством в парламентской фракции партии, тем самым нарушая его свободный и независимый мандат.

В Выводе CDL - AD (2007) 031 от 22 октября 2007 года Венецианская Комиссия отметила, что императивный мандат разрушит свободу депутатов, которые будут обязаны действовать в соответствии с решениями, принятыми высшим органом их партии, если они не хотят быть лишены своих полномочий. Хотя власть партии явно будет усилена, не должно оставаться незамеченным то, что даже необходимость повышения партийной дисциплины не оправдывает ввода императивного мандата. Более того, такое решение не дает возможность депутатам свободно общаться с избирателями и соответственно реагировать на изменения общественной мысли", - замечает Андрей Портнов.

Несоответствие императивного мандата принципам европейского демократического конституционализма отмечается и в общем Выводе Венецианской Комиссии CDL - AD (2009) 027 от 16 июня 2007 года, посвященному анализу правовой природы императивного мандата.

"Считаю, что все вышеперечисленное дает депутатам легальную возможность образовывать новые депутатские объединения, которые могут стать субъектами другого коалиционного соглашения и формирования нового правительства. Сейчас императивный мандат применяется в Северной Корее, Китае и Кубе", - подытоживает политик.