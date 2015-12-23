Депутаты "Видродження" предлагают привести декоммунизацию в соответствие к евростандартам

Документ, по словам авторов, позволит выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно законов о декоммунизации и привести их в соответствие со стандартами Совета Европы.

“Действующие законы о декоммунизации имеют много недостатков – в первую очередь проблема в их неоднозначном толковании. Например, нет четкого определения что такое “пропаганда” и “использование” символики. В результате это может привести к нарушению прав человека. Чтобы этого не случилось, в законопроекте предлагается четкое определение термина "пропаганда", регулируются моменты использования символики в научных целях и в искусстве. Похожая ситуация и с перечнем запрещенных коммунистических символов. Вспомните, сколько было вопросов в обществе смогут ли те же ветераны одевать ордена на торжества. Поэтому, в законопроекте уточняется перечень символов, которые попадают под запрет”, - комментирует заместитель председателя партии “Видродження”, представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

Депутаты также предлагают увеличить для органов местного самоуправления сроки исполнения закона о декоммунизации с шести месяцев до года. Эксперты Венецианской комиссии подчеркивают, что в условиях проведения в Украине процесса децентрализации, местные общины должны иметь достаточные полномочия решать вопросы, связанные с декоммунизацией. За нарушение закона предлагается ввести существенные штрафы вместо ограничения свободы.

“Принятие законопроекта позволит привести начатый уже процесс декоммунизации в соответствие со стандартами Совета Европы, и в будущем предотвратить судебные процессы в Европейском Суде по правам человека. Посмотрим, насколько власть готова выполнять обещания перед Венецианской комиссией. Потому что похожие обещания относительно приведения процесса люстрации к европейским стандартам, данные более чем год назад, власть до сих пор не выполнила”, - добавил Пилипенко.