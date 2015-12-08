УКРОП: Визит Байдена должен помочь властям прекратить распри и репрессии и взяться за спасение страны

Об этом говорится в заявлении партии в связи с визитом в Украину вице-президента США Джозефа Байдена.

"Мы очень ценим твердую позицию и помощь США в борьбе против российской агрессии и за демократическое будущее страны. Мы согласны со словами вице-президента США, что Украина сейчас получила, очевидно, последнюю возможность основать свободное, успешное, демократическое государство. И мы не имеем права эту возможность потерять. Соединенные Штаты за нас этого не сделают", – отмечается в заявлении.

Среди первоочередных шагов, которые необходимо осуществить для создания такого нового государства, УКРОП отмечает освобождение политических узников, в частности лидера партии Геннадия Корбана, несправедливо осужденных волонтеров и добровольцев, отставку генерального прокурора, "который вместо борьбы с коррупцией, терроризмом и сепаратизмом проводит политические репрессии", и открытый диалог с широким привлечением политиков и гражданского общества.

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"Мы призываем гражданское общество Украины, волонтерское движение и воинов АТО, крупные финансово-промышленные группы, средний и малый бизнес, профсоюзы, политические партии, депутатов Верховной Рады и президента к открытому национальному диалогу. Все вместе мы найдем формулу дорожной карты переустройства государства – с руководящей патриотической коалицией в парламенте, профессиональным правительством, независимым от бизнес-групп и старых политических кланов, новым общественным договором, который будет построен на ценностях Революции достоинства", – отмечают в партии.

В УКРОПе подчеркнули, что через два года после Революции достоинства "страна оказалась на грани экономической пропасти и потери суверенитета, а коррупционная система власти, которая разрушала страну 24 года, никуда не делась".

"На Западе власть торгует демократическим выбором граждан Украины. А дома она пытается выстроить "вертикаль" в российском стиле. Гражданское общество до сих пор не принимает участия в принятии решений. Вместо открытия социальных лифтов снова процветает кумовство и фаворитизм. Пока исподволь, негласно происходят попытки ограничить свободу слова", – считают в партии.

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В заявлении отмечается, что в стране продолжается давление на оппозиционных политиков и общественных активистов, волонтеров и воинов АТО, которые, по мнению партии, являются угрозой для коррумпированной системы власти, Генеральная прокуратура превратилась в часть президентской вертикали, а окружение президента развернуло кампанию против премьер-министра, "стремясь переложить на него ответственность за все провалы коалиционного правительства, большая часть которого контролируется президентом".

Как подчеркивает УКРОП, Арсений Яценюк является действующим премьером, независимым от президентской вертикали, и если его место займет человек, подконтрольный президенту, будет окончательно нарушен хрупкий политический баланс, который удерживает систему от сосредоточения власти в одних руках.

"Не удивительно, что в этой ситуации Джо Байдена считают последней надеждой на справедливость, высшей инстанцией, способной помочь власти прийти в себя и вспомнить свою историческую миссию, которую ей делегировал народ Украины", – отмечает УКРОП.