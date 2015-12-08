Байден: Украина должна со своей стороны выполнять Минские договоренности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

"Надо преодолеть российскую агрессию на востоке. Вместе с тем нужно выполнять обязательства Украины по Минским соглашениям. Россияне не выполняют свои обязательства", - сказал он.

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По его словам, "если они не выполнят свои обязательства, они должны еще большую цену заплатить".

"Но будущее Украины, безусловно, в конечном счете в руках украинского народа", - отметил Байден.

Как сообщал УНИАН, Джо Байден считает, что украинская власть в течение следующего года должна сделать шаги, которые определят судьбу страны на будущие поколения. Он считает, что сильное гражданское общество будет иметь критическое значение для будущего Украины.