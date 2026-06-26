Как часто нужно купать собаку: грумеры назвали точные сроки для разных пород

Ответ зависит не от календаря, а от типа шерсти и образа жизни.

Единого правила для всех собак не существует – и именно в этом заключается главная ошибка большинства владельцев. Профессиональные грумеры рассказали Parade Pets, от чего на самом деле зависит частота купания.

Самый простой способ понять, пора ли мыть собаку, – понюхать её. Если запах резкий и неприятный – пора в ванну. Если терпимый – можно подождать. Этот метод работает для любой породы и любого возраста.

При этом мыть собаку слишком часто – такая же ошибка, как и редко. Частое купание смывает с кожи естественные масла, которые защищают шерсть и поддерживают её здоровый вид. Из-за этого кожа пересыхает, начинает шелушиться, а шерсть становится тусклой и ломкой.

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Кудрявые и шерстистые породы

Пудели, дудли и другие собаки с кудрявой или шерстяной шерстью нуждаются в наиболее частом купании. Их шерсть не выпадает сама по себе, а продолжает расти – и со временем накапливает грязь, жир и мусор. Если не мыть регулярно, локоны слипаются в колтуны, которые больно расчесывать. Поэтому для таких пород купание раз в 3–4 недели – не прихоть, а необходимость.

Короткошерстные породы

Боксеры, бигли, чихуахуа, бостон-терьеры и другие собаки с короткой гладкой шерстью – самые простые в уходе. Их шерсть не запутывается и не собирает много грязи. Купания раз в 6–8 недель вполне достаточно. Между купаниями можно обходиться влажными салфетками или сухим шампунем. Но есть нюанс: короткошерстные породы вырабатывают больше кожных жиров, поэтому "собачий запах" у них может появляться быстрее.

Двухшерстные породы

Хаски, золотистые ретриверы, немецкие овчарки и другие собаки с густой двойной шерстью не нуждаются в частом купании. Наоборот – слишком частое мытье может нарушить естественную защиту шерсти и повредить её структуру. Для них важнее регулярное расчесывание, которое удаляет мертвый подшерсток и не дает шерсти сбиваться в комки. Особенно это актуально весной и осенью, когда начинается активная линька.

Безволосые породы

Кажется, что собакам без шерсти вообще не нужен груминг. Но это не так. Без шерсти, которая поглощала бы жиры, они накапливаются прямо на коже, закупоривают поры и вызывают раздражение. Таким собакам требуется регулярное купание и увлажнение – почти как полноценный уход за кожей.

Активная собака

Порода – не единственный фактор. Если собака большую часть времени сидит дома – купать можно реже. Если она ежедневно бегает на улице, плавает, роется в земле или общается с другими собаками – купание требуется чаще, независимо от породы.

Сезон блох и клещей – особые правила

Весной и летом, когда активны блохи и клещи, грумеры советуют сократить интервал между купаниями до 2–3 недель. Это не только вопрос гигиены – во время купания грумер или владелец может вовремя заметить паразитов на коже и принять меры до того, как ситуация ухудшится.

Что будет, если слишком долго не мыть

Пропущенная ванна – не трагедия. Но если затягивать систематически, кожа начинает накапливать жир и грязь, появляется раздражение и стойкий неприятный запах. У длинношерстных пород быстро образуются колтуны, которые больно и сложно расчесать. А кожные проблемы, которые можно было бы заметить на ранней стадии, перерастают в серьезные заболевания, лечение которых обходится гораздо дороже.

Как сохранить свежесть между купаниями

Если до грумера ещё далеко, а пес уже пахнет – есть несколько простых решений. Сухой шампунь, влажные салфетки для животных и безводные средства для чистки шерсти помогают быстро освежить собаку. Регулярное расчесывание также уменьшает запах, так как удаляет мертвые волоски и перхоть. Но это лишь временные меры – полноценную ванну они не заменят.

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