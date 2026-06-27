Ученые предупреждают о новых магнитных бурях: прогноз на 3 дня (график)

К Земле повернулась сложная активная область Солнца, которая и может стать источником магнитных бурь.

Сегодня, 27 июня, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По данным специалистов, скорость солнечного ветра все еще повышена из-за воздействия корональной дыры. Из-за этого сегодня ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

В ближайшие дни, 28 и 29 июня, возможны дальнейшие периоды активности, но с тенденцией к снижению.

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В настоящее время не известно ни одного коронального выброса массы, направленного к Земле, однако ученые предпреждают - скоро могут начаться новые магнитные бури.

"Солнечная активность, вероятно, возрастет, поскольку большая и сложная активная область полностью повернулась и стала видна на солнечном диске2, - пояснили в ведомстве.

Солненое затмение 2026

12 августа жители Европы смогут наблюдать одно из самых ярких астрономических событий последних лет – полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию и север Испании, где Луна полностью закроет Солнце почти на 2,5 минуты. В этот момент станет видна солнечная корона.

Для Испании это будет первое полное затмение с 1905 года, а для Исландии – с 1954-го. Большинство стран Европы, включая Украину, увидят лишь частичную фазу. Особенность события в том, что 12 августа также приходится на пик метеорного потока Персеиды, поэтому наблюдателей ждет сразу два впечатляющих небесных явления.

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