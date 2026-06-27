Без США блок НАТО рассыпается на куски, и дело не в оружии, – Reuters

Американские технологии и американские оборонные институты лежат в самой основе НАТО, и заменить их сложнее, чем заменить американские танки или самолеты.

Европейские страны НАТО всё активнее готовятся к сценарию, при котором им придётся обеспечивать собственную безопасность при значительно меньшем участии США. В то же время Альянс по-прежнему критически зависит от американских систем командования, координации и поддержки, что создает серьезные вызовы для европейской безопасности. Об этом в авторской публикации для Reuters пишет бывший британский военный, журналист и военный аналитик Питер Аппс.

Он отмечает, что очередным сигналом об изменении отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками стала встреча министров обороны НАТО в Брюсселе. Незадолго до неё глава Пентагона Пит Хегсет обвинил европейских членов Альянса в "паразитировании" и предупредил о предстоящем сокращении американского военного присутствия в Европе.

Аппс перечисляет еще несколько конкретных примеров раскола между США и Европой, в частности начатый процесс сокращения американского военного присутствия на континенте.

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Обозреватель отмечает, что успешное применение Украиной дальнобойных беспилотников и ракет, преимущественно при поддержке европейских партнеров, укрепляет уверенность европейских военных в собственных возможностях на фоне разрыва с Америкой. Полученный украинский опыт уже учитывается при формировании новых оборонных планов НАТО до 2029 года, когда, по оценкам военных планировщиков Альянса, Россия может восстановить потенциал для угрозы восточному флангу.

Вместе с тем Аппс подчеркивает, что ключевая проблема до сих пор не решена. Он приводит мнение старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Рубена Стюарта. Тот отмечает, что европейская оборона после Второй мировой войны исторически строилась на американских возможностях.

"Неявное предположение в большинстве европейских оборонных планов заключалось в том, что "американские средства обеспечения лежали в основе командования, интеграции и оперативного охвата". Фактически участие США является операционной системой Альянса: оно объединяет датчики со средствами поражения, синхронизирует действия... и обеспечивает архитектуру данных, связи и планирования", – подчеркнул Стюарт.

Как добавляет Аппс, европейские чиновники все чаще жалуются, что Вашингтон ограничивает доступ союзников к информационным потокам системы Maven Smart System, которая сыграла ключевую роль в нанесении американских ударов по Ирану в этом году. При этом, по словам автора материала, никто не может с уверенностью сказать, как будущая администрация США будет действовать в случае нового масштабного кризиса.

США и НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, в марте Дональд Трамп резко раскритиковал союзников США, назвав их "трусами" за отказ участвовать в военной операции против Ирана. Он заявил, что без Америки НАТО является "бумажным тигром" и упрекнул европейцев в нежелании помочь открыть Ормузский пролив.

Позже, уже в апреле, Трамп решил обсудить возможность выхода США из НАТО во время встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Президент США считает, что НАТО "провалилось" и отвернулось от американского народа.

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