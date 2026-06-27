27 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Самсона - святого, которого почитали как помощника нуждающихся.
В народном календаре этот день известен как Самсон Сеногной, поскольку с ним связывали приметы о дождях и сенокосе.
Какие запреты и традиции существуют в эту дату, что можно делать по народным поверьям, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - читайте в материале.
- Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- Традиции этого дня, что сегодня нельзя делать
- Приметы о погоде 27 июня
- У кого именины сегодня
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
27 июня по новому стилю православные в Украине чтят память преподобного Самсона. Святой прославился делами милосердия и бескорыстной помощью людям, и, по преданию, обладал даром исцеления.
Самсон жил в V-VI веках и происходил из богатой христианской семьи в Риме. Получив хорошее образование, он посвятил себя врачебному делу и бесплатно лечил бедных. После смерти родителей Самсон раздал все наследство нуждающимся и отправился в окрестности Константинополя, где вел подвижническую жизнь.
Позже он поселился в небольшом доме, который стал пристанищем для паломников, больных и бедняков. Согласно церковному преданию, однажды святой исцелил императора Юстиниана. В знак благодарности правитель предложил ему богатые дары, однако Самсон попросил построить больницу и приют для странников. До конца жизни преподобный помогал нуждающимся, лечил больных и принимал всех, кто приходил к нему за поддержкой.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
27 июня вспоминают Елисея - одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков, которому приписывают многие чудеса. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, об обычах и запретах даты.
Традиции этого дня, что сегодня нельзя делать
К святому Самсону верующие обращаются с молитвами о здоровье, исцелении от болезней и благополучии для близких.
В народном календаре этот день известен как Самсон Сеногной - на разгар сенокоса нередко приходились затяжные дожди, из-за которых сено не успевало высохнуть и начинало гнить. Поэтому святого просили о теплой и солнечной погоде.
С Самсоновым днем связано немало обычаев. Добрым знаком считалось подать милостыню нуждающимся: по поверьям, чем щедрее человек в этот день, тем больше достатка вернется к нему в будущем. 27 июня также старались избавиться от ненужных вещей - верили, что это помогает очистить дом от негатива и создать своеобразную защиту для семьи.
Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злобы, зависти, сплетен, жадности и уныния.
По народным поверьям, 27 июня нельзя конфликтовать с близкими и держать на них обиду - это может надолго нарушить мир и согласие в семье. Также не советовали отправляться в дальнюю дорогу или начинать важные дела, так как они могли обернуться неудачей.
Особый запрет касался отказа в помощи и милостыне - наши предки верили, что равнодушие к чужой беде может обернуться собственными трудностями и денежными потерями.
На Самсона Сеногноя старались не валяться на сене - существовало поверье, что из-за этого оно может испортиться или сгнить.
Приметы о погоде 27 июня
По приметам дня судили о погоде на ближайшие недели и будущем урожае:
- цветы с утра не раскрылись - к дождю;
- пчелы ведут себя беспокойно и становятся злыми - будет засуха;
- солнечный день выдался - будет еще несколько недель тепла;
- сено зеленое - будет хороший урожай гречки, а если почернело - к богатому урожаю пшеницы.
Если на Самсона идет дождь, то ненастье может затянуться до самого бабьего лета.
У кого именины сегодня
Именины 27 июня отмечают Иван, Георгий, Кирилл.
По народным поверьям, люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, настойчивостью, любовью к знаниям и стремлением доводить любое дело до совершенства.
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