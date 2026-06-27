Православный праздник сегодня в народе называют Самсон Сеногной.

27 июня по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Самсона - святого, которого почитали как помощника нуждающихся.

В народном календаре этот день известен как Самсон Сеногной, поскольку с ним связывали приметы о дождях и сенокосе.

Какие запреты и традиции существуют в эту дату, что можно делать по народным поверьям, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Видео дня

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

27 июня по новому стилю православные в Украине чтят память преподобного Самсона. Святой прославился делами милосердия и бескорыстной помощью людям, и, по преданию, обладал даром исцеления.

Самсон жил в V-VI веках и происходил из богатой христианской семьи в Риме. Получив хорошее образование, он посвятил себя врачебному делу и бесплатно лечил бедных. После смерти родителей Самсон раздал все наследство нуждающимся и отправился в окрестности Константинополя, где вел подвижническую жизнь.

Позже он поселился в небольшом доме, который стал пристанищем для паломников, больных и бедняков. Согласно церковному преданию, однажды святой исцелил императора Юстиниана. В знак благодарности правитель предложил ему богатые дары, однако Самсон попросил построить больницу и приют для странников. До конца жизни преподобный помогал нуждающимся, лечил больных и принимал всех, кто приходил к нему за поддержкой.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

27 июня вспоминают Елисея - одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков, которому приписывают многие чудеса. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском календаре, об обычах и запретах даты.

Традиции этого дня, что сегодня нельзя делать

К святому Самсону верующие обращаются с молитвами о здоровье, исцелении от болезней и благополучии для близких.

В народном календаре этот день известен как Самсон Сеногной - на разгар сенокоса нередко приходились затяжные дожди, из-за которых сено не успевало высохнуть и начинало гнить. Поэтому святого просили о теплой и солнечной погоде.

С Самсоновым днем связано немало обычаев. Добрым знаком считалось подать милостыню нуждающимся: по поверьям, чем щедрее человек в этот день, тем больше достатка вернется к нему в будущем. 27 июня также старались избавиться от ненужных вещей - верили, что это помогает очистить дом от негатива и создать своеобразную защиту для семьи.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злобы, зависти, сплетен, жадности и уныния.

По народным поверьям, 27 июня нельзя конфликтовать с близкими и держать на них обиду - это может надолго нарушить мир и согласие в семье. Также не советовали отправляться в дальнюю дорогу или начинать важные дела, так как они могли обернуться неудачей.

Особый запрет касался отказа в помощи и милостыне - наши предки верили, что равнодушие к чужой беде может обернуться собственными трудностями и денежными потерями.

На Самсона Сеногноя старались не валяться на сене - существовало поверье, что из-за этого оно может испортиться или сгнить.

Приметы о погоде 27 июня

По приметам дня судили о погоде на ближайшие недели и будущем урожае:

цветы с утра не раскрылись - к дождю;

пчелы ведут себя беспокойно и становятся злыми - будет засуха;

солнечный день выдался - будет еще несколько недель тепла;

сено зеленое - будет хороший урожай гречки, а если почернело - к богатому урожаю пшеницы.

Если на Самсона идет дождь, то ненастье может затянуться до самого бабьего лета.

У кого именины сегодня

Именины 27 июня отмечают Иван, Георгий, Кирилл.

По народным поверьям, люди, рожденные в этот день, отличаются сильным характером, настойчивостью, любовью к знаниям и стремлением доводить любое дело до совершенства.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: