Екатерина Гирнык

Полуостров покидают российские военнослужащие и сотрудники служб безопасности, связанные с Черноморским флотом России.

Украинские удары по Крыму вызывают нехватку топлива, проблемы с водоснабжением и массовую эвакуацию с оккупированного полуострова. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил 25 июня, что крымские оккупационные власти в первую очередь распределяют запасы топлива для критически важных секторов, таких как здравоохранение, общественный транспорт и другие объекты критической инфраструктуры, и возобновят продажу топлива гражданскому населению через QR-коды после того, как власти накопят достаточные запасы топлива.

Он также Развозжаев признал, что ограничения на электроснабжение привели к перебоям в водоснабжении.

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Крымский оккупационный энергетический оператор "Крымеэнерго" заявил 25 июня, что крымские оккупационные власти ввели временные ограничения на электроснабжение, чтобы избежать перегрузки электросети.

При этом мониторинговые каналы сообщили, что на керченской стороне Крымского моста образовались длинные очереди примерно из 2450 автомобилей, покидающих оккупированный Крым. В то же время на въезде в оккупированный Крым с таманской стороны моста очередей не было

"Среди людей, покидающих оккупированный Крым, вероятно, есть российские туристы и жители оккупированного Крыма, российские военнослужащие и сотрудники служб безопасности, связанные с Черноморским флотом России (ЧМФ), а также оккупационные чиновники", - пишут в ISW.

Аналитики отмечают, что отток этих групп населения из оккупированного Крыма может вызвать демографические последствия, которые могут усугубиться, если ударная кампания Украины продолжится.

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Удары по Крыму - что пишут СМИ

Эксперт The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон отмечает, что без контроля над Крымом Россия не сможет выиграть войну против Украины, поэтому последние события на полуострове делают положение Владимира Путина все более шатким.

А WSJ пишет, что Крым сиз ценного актива превращается в обузу для Путина и становится уязвимым местом, которое может поставить под угрозу его способность продолжать войну. В то же время, отмечает WSJ, далеко не факт, что Москва в результате будет более готова к мирным переговорам.

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