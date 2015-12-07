Байден прогнозирует, что следующий год может определить судьбу Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Украина действительно готова на следующие шаги. То, что произойдет в течение следующего года, определит судьбу страны на будущие поколения», - заявил он.

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«Вы находитесь на том перекрестке, когда нужно все делать не только для себя, но для будущих поколений, и это очень большое обязательство перед президентом, правительством, парламентом», - отметил вице-президент США.

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«И мы хотим вам помочь, чем сможем», - заверил Байден.

Он считает, что сильное гражданское общество будет иметь критическое значение для будущего Украины.

Байден заявил о важности поддержки гражданского общества и независимых СМИ.

"Сильное гражданское общество является критически важным для будущего Украины", - подчеркнул вице-президент США.

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Байден сегодня перед встречей с Порошенко уже провел встречу с представителями гражданского общества. Он обсудил возможные пути, каким образом Соединенные Штаты могут быть надежным партнером в отношениях также и с украинским гражданским обществом.