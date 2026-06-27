27 июня по всей Украине станет жарче (карта)

Самые высокие температуры будут на западе страны.

Суббота в Украине будет жаркой. Существенных осадков не ожидается, только местами на востоке и в центральной части может незначительно покапать. Практически по всей стране температура поднимется до +25°...+30°, а на западе разогреет до +33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет жарче всего - сюда уже начнет поступать раскаленный воздух из Европы. Столбики термометров поднимутся до +29°...+33°, а на небе не будет облачности, чтобы защитить от палящего солнца.

На севере Украины будет переменная облачность, а тепло днем распределится неравномерно. Жителей Сумщины ждет комфортная температура +23°...+25°, чуть теплее будет на Черниговщине, +25°...+27°, а в Киевской и Житомирской областях разогреет до +27°...+29°.

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На востоке Украины суббота не будет сильно жаркой. Тут есть вероятность кратковременных дождиков, а столбики термометров течение дня покажут комфортные для лета +23°...+25°.

Жителей центральных областей от прямого солнца защитит переменная облачность. Тут также есть вероятность небольших кратковременных и локальных дождей, но температура все равно поднимется до +25°...+30°.

На юге Украины 27 июня будет сухо, а воздух тут прогреется, как и в центре, до +25°...+30°.

Какой сегодня праздник, приметы погода

27 июня - блаженного священномученика епископа Никола. По приметам, если к этому дню липа уже обильно цветет, то лето будет урожайным.

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