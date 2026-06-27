Действительно ли лимонная вода полезна для здоровья: диетологи дали ответ

Два диетолога развенчали распространенные мифы о пользе употребления лимонной воды.

Лимонная вода уже давно пользуется популярностью, но в последнее время её активно хвалят в TikTok и Instagram за всё: от сжигания жира до "детоксикации" организма и достижения идеальной кожи. Что такое лимонная вода, что она на самом деле может сделать для вашего здоровья, а что является чистой выдумкой социальных сетей, рассказывает Martha Stewart.

Издание сообщило, что большинство людей используют половину лимона на стакан воды. Пить такой напиток можно как горячим, так и холодным.

"С точки зрения питания температура не имеет большого значения – просто избегайте добавления лимона в кипящую воду, поскольку это может привести к разрушению витамина С", – советует издание.

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Два диетолога рассказали, что в лимонной воде правда, а что – вымысел:

Это не обеспечит вам "детоксикацию"

Диетологи Кара Харбстрит и Эбби Шарп отметили, что печень и почки человека и так прекрасно справляются с детоксикацией организма.

"Вряд ли лимонная вода внезапно приведет к похудению или изменениям в составе тела. Ваш метаболизм сложен и устойчив", – считает Харбстрит.

Шарп также разделяет это мнение и добавляет, что утверждения о том, что лимонная вода "ощелачивает" организм или лечит болезни, не имеют научного обоснования:

"На самом деле ваш организм очень тщательно контролирует рН крови, и ничто из того, что мы едим, не может этого изменить".

Влияние на процесс похудения

Издание сообщило, что, несмотря на утверждения инфлюенсеров, нет данных, подтверждающих, что лимонная вода сжигает жир или ускоряет обмен веществ.

Добавляется, что употребление воды с лимоном или без него может привести к незначительному увеличению энергозатрат, но это происходит лишь потому, что организм работает над усвоением воды и регулированием ее температуры.

"Если лимонная вода заменяет сладкий напиток, это может помочь снизить потребление калорий, но сам лимон здесь не играет решающей роли", – говорится в статье.

Содержание витамина С

Лимоны действительно содержат витамин С – примерно от 30 до 50 мг в одном целом плоде. Однако если использовать только дольку или половинку лимона, то организм получит лишь незначительную часть этого количества.

"Витамин С – это водорастворимый витамин, который легко найти во фруктах и овощах. Если вы включаете их в свой рацион, у вас, вероятно, нет оснований беспокоиться о том, что вы потребляете его недостаточно", – отметила Харбстрит.

Она не советовала бы полагаться исключительно на лимонную воду как источник витамина С в рационе.

Как утренняя привычка? Почему бы и нет

Издание отмечает, что хотя лимонная вода и не является волшебным средством, начинать с нее свой день может быть полезно, особенно если это помогает вам поддерживать водный баланс.

"Если приготовление чашки теплой воды с лимоном помогает вам пить больше воды, потому что это становится успокаивающим ритуалом в начале дня, – это замечательно", – считает Шарп.

Она также отмечает, что утренняя гидратация способствует пищеварению и может помочь с регулярностью стула, особенно если вы пьете тёплую воду.

Есть ли у этого напитка недостатки?

Издание сообщило, что есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Лимонный сок имеет кислый состав, и со временем он может ослабить зубную эмаль.

Поэтому Шарп советует пить лимонную воду через соломинку, а после этого прополоскать рот обычной водой. Кроме того, у людей, склонных к изжоге или кислотному рефлюксу, лимонная вода также может вызвать раздражение, особенно натощак.

Преимущества лимонной воды

В статье делается вывод, что лимонная вода хорошо увлажняет организм, имеет приятный вкус и может побудить вас пить больше воды в целом. Кроме того, она содержит небольшую дозу витамина С и антиоксидантов.

Издание не исключает, что для некоторых людей она может стать частью успокаивающего утреннего ритуала и, возможно, способствовать пищеварению.

"Просто не ожидайте, что она "очистит" ваш организм, уменьшит объем талии или заменит сбалансированное питание", – отметила Шарп.

Если вам нравится лимонная вода, продолжайте её пить. Это простой и освежающий способ поддерживать водный баланс, который, возможно, даст организму небольшой заряд питательных веществ.

Другие советы по употреблению воды

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи ответили, сколько воды нужно выпить в течение дня, чтобы не было камней в почках.

Также мы писали, что диетологи поделились мнением, действительно ли полезно пить воду из медного кубка.

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