Украинские удары по РФ становятся все более эффективными: WSJ раскрыла, как это удается

Июнь стал самым результативным месяцем в этом году для ударов по российской нефтяной инфраструктуре.

В ответ на постоянные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины в этом году началась успешная кампания украинских дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре России. Как пишет The Wall Street Journal, раньше проведение такой кампании ограничивало отсутствие у Украины необходимых дронов.

Начиная с этого года, пишут авторы, Украина производит больше беспилотников большой дальности, они становятся совершеннее. И к ним также добавляются крылатые ракеты собственного производства. Это позволяет наносить России ущерб во все более дальних регионах. По оценкам аналитиков, с марта более двух десятков ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя около 20% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Один из экспертов, военный аналитик Майкл Кофман, сказал журналистам, что удары стали более эффективными, потому что "технологии улучшились и Украина способна организовывать все больше крупных ударов". При этом против России работают ее же размеры, что ранее считалось преимуществом. По словам Кофмана, прикрыть такую территорию ПВО, попросту невозможно.

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Поэтому растет количество успешных ударов Украины. По данным компании Janes, занимающейся оборонной разведкой, около 35% подтвержденных успешных ударов Украины по территории России в этом году пришлись на июнь.

Используются и некоторые российские тактики. Например, запуск дронов группами, чтобы перегрузить ПВО. Тот же российский зенитный ракетный комплекс "Панцирь" может одновременно поражать не более четырех целей. Также Украина ищет коридоры, чтобы направить беспилотники и ракеты по свободным каналам. Также специалисты пояснили, что системам РЭБ тяжело подавить беспилотники, поскольку изначально они разрабатывались против самолетов и ракет.

Авторы прогнозируют, что все больше территории России будет в зоне досягаемости украинских дронов. Они привели слова командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра" о том, что пока еще Сибирь остается тыловым регионом РФ.

Расширение атак беспилотниками по РФ

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пояснял, что Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для ведения войны.

Сколько дронов Украина использует на передовой

Напомним, что по данным главнокомандующего ЗСУ Александра Сырского, Силы обороны ежедневно выполняют почти в два раза больше миссий с использованием дронов FPV, чем россияне. Соотношение, по его словам, составляет от 1,7 к 1 и 2 к 1.

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