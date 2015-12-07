"Нормандская четверка" может заявить о продлении Минских соглашений - МИД Германии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в рамках дискуссионного клуба фонда «Открой Украину».

Говоря о Минских соглашениях от февраля, Реґенбрехт напомнил, что в соответствии со сроками, соглашения должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Он добавил, что 2 октября лидеры "нормандской четверки" в Париже провели встречу, на которой в частности была достигнута договоренность о трехмесячном сроке подготовки к выборам со времени принятия специального закона о проведении местных выборов в отдельных районах Донбасса до самого дня проведения голосования.

Представитель МИД ФРГ указал на необходимость проведения работы по модальностям проведения выборов на Донбассе, над которыми работа уже начата с участием координатора ОБСЕ Пьера Мореля в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы. Он заявил, что работа в контактной группе непростая, поэтому может понадобиться дополнительное время. "Никто не соглашается, что усилия (по выполнению Минских соглашений) нужно продолжить в новом году", - сказал Реґенбрехт.

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"Может быть принято заявление "нормандского формата", которое может быть сделано в течение последующих дней или недель, в которой мы можем определить, что больше времени требуется для внедрения Минска", - подчеркнул Реґенбрехт.

Он назвал возможное принятие такого заявления важным шагом, так как согласно заявлению Европейской комиссии с марта этого года, введенные санкции против России привязаны к полному выполнению Минских соглашений.

"Пока Минское соглашение не будет полностью выполнено, санкции будут продлены в действии", - пояснил Реґенбрехт.