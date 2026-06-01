В Испании археологи обнаружили 'колесницу богов' возрастом 2500 лет (фото)

Исследователи полагают, что колесница могла играть роль в ритуальных пиршественных церемониях.

В Испании во время раскопок древнего поселения Касас-дель-Туруньюэло, одного из главных памятников тартесской цивилизации, археологи обнаружили уникальную бронзовую церемониальную колесницу, датируемую V веком до нашей эры.

Как пишет heritagedaily.com, колесницу нашли в святилище в ритуальной зоне поселения. Там же ранее исследователи нашли алтарь в форме бычьей шкуры.

Сохранилась лишь половина колесницы, включая два колеса и часть основного корпуса. Однако эксперты отмечают необычайно высокий уровень декоративной детализации и сложные методы металлообработки, включающие сборку множества бронзовых компонентов с железными деталями.

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"Это одна из самых значительных находок, сделанных на сегодняшний день на этом тартессском участке", – сказала Эстер Родригес, соруководитель проекта раскопок.

Колесницу украшают изображения Ахелоя, речного бога, широко известного в греческой и этрусской традициях, а также грифонов, расположенных по обеим сторонам конструкции. Две фигуры, похожие на Атласа, поддерживают корпус колесницы, добавляя ей дополнительное символическое и религиозное значение.

Исследователи полагают, что колесница могла играть роль в ритуальных пиршественных церемониях.

Ее обнаружили рядом со зданием, которое археологи идентифицировали как банкетный зал, что подтверждает теорию о том, что она была связана с последним церемониальным пиром, проведенным перед преднамеренным закрытием здания в конце V века до н.э.

Рядом также нашли богатую коллекцию импортных предметов роскоши. Среди находок – изысканная керамика из греческого региона Аттика, египетский алебастровый сосуд и искусно вырезанные предметы из слоновой кости, украшенные изображениями воинов, животных и растений.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Нидерландах рабочие, готовившие участок для строительства, нашли один из крупнейших комплексов римских бань, когда-либо обнаруженных на территории страны.

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