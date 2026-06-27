Украинские удары превратили Крым из ценного актива в слабое место Путина, - WSJ

Успешные удары по Крыму добавляют Украине дополнительный козырь в рукаве.

Когда российский лидер Владимир Путин в 2014 году аннексировал Крым, это событие было воспринято в России как возвращение жемчужины и ценного актива. Однако теперь, вместо исторического достижения, Крым становится обузой для Путина – уязвимым местом, которое может поставить под угрозу его способность продолжать войну, пишет The Wall Street Journal.

Украинская кампания, включающая более 100 ударов беспилотников ежедневно, серьезно нарушает логистику Крыма, вызывая коллапс транспортной и электроэнергетической инфраструктуры как раз в тот момент, когда начинался туристический сезон, являющийся ключевым двигателем экономики страны.

"Новая вспышка конфликта в Крыму, имеющем огромное личное и политическое значение для Путина, добавляет Украине дополнительный козырь в рукаве", - пишет издание.

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В то же время, отмечает WSJ, далеко не факт, что Москва в результате будет более готова к мирным переговорам.

"Совершенно ясно, что Путин совершенно не готов к такому повороту событий и пытается придумать ответ", – заявил российский учёный Константин Сонин, профессор Чикагского университета.

Удары по Крыму происходят в нужный момент

За последний год Путин получил от своих генералов чрезмерно оптимистичные оценки ситуации на поле боя, что повлияло на его решение продолжить борьбу России за Донбасс. Однако способность Украины изолировать Крым с помощью новых технологий беспилотников стала стратегической неожиданностью.

"Россияне не ожидали, что уязвимость Крыма станет главной темой обсуждения спустя 4,5 года полномасштабного вторжения. Крым был жемчужиной достижений Путина, демонстрирующей имперские амбиции России, но инициатива принадлежит Украине, и она продолжит пытаться ее использовать", - сказал Линас Коялас, исполнительный директор Центра геополитических и исследований безопасности в Литве.

В последние недели, в результате того, что российская ПВО оказалась практически бессильной, Киев разрушил мосты, железнодорожные пути, топливные склады, паромы, электростанции и портовые сооружения по всему Крыму, а также наносил удары по топливозаправщикам.

"Это классическая операция по изоляции – перекрытие всех путей снабжения для военных и прилегающих к ним элементов в Крыму. Обычно такие операции предшествуют наступательным действиям. И, учитывая, что противовоздушная оборона в Крыму истощена, а военно-морские силы, которые там раньше были, утрачены, события развиваются довольно быстро. Он уже находится в состоянии серьезной, почти полной изоляции", - заявила Алина Фролова, заместитель председателя аналитического центра "Центр оборонных стратегий" в Киеве.

Российские военные аналитики признают, что Крым, имея лишь несколько сухопутных пунктов доступа, стало очень трудно поддерживать после того, как российский флот был вытеснен со своей базы в Севастополе в начале войны, а также по мере резкого увеличения дальности, точности и количества украинских беспилотников.

"С ростом возможностей Украины было лишь вопросом времени, когда они создадут нам серьезные проблемы, и этот момент настал", – сказал Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве.

При этом Киев пока не предпринимал попыток нанести удар по Крымскому мосту в рамках текущей кампании, оставляя путь для отступления российским туристам и переселенцам, переехавшим в Крым после 2014 года.

Ситуация в Крыму ухудшается с каждым днём. В минувшие выходные крымские власти полностью запретили продажу топлива на автозаправочных станциях гражданскому населению. Местные жители сообщают, что единственный способ заправиться – это покупать бензин на чёрном рынке у солдат по цене в несколько раз выше, чем раньше на заправке.

Ситуация в Крыму - новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения. На фоне усиления украинских ударов оккупационные власти также приостановили работу всех детских летних лагерей. Власти объявили, что лагеря не будут работать как минимум до 1 сентября.

26 июня власти Крыма объявили о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

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