Украина впервые показала сверхбольшой подводный дрон: что он умеет (видео)

Подводный беспилотник Sea Trident ST-1000 способен преодолевать расстояние до 3700 км, нести тонну боевой нагрузки и выполнять сразу несколько видов боевых миссий.

Украинская компания Global Mark представила свой первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат Sea Trident ST-1000. Новинку продемонстрировали на международной оборонной выставке Eurosatory 2026 в Париже, пишет Naval News.

Ранее Global Mark была известна прежде всего своими беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы, однако теперь компания представила собственную разработку для подводных операций.

Sea Trident ST-1000 представляет собой автономный подводный беспилотник, рассчитанный на выполнение миссий на большие расстояния. По информации разработчика, аппарат способен доставлять до 1000 кг полезной нагрузки к стратегическим целям.

Система предназначена для асимметричных морских операций, где ключевую роль играют скрытность и автономность. Беспилотник может двигаться под водой на небольшой глубине, что затрудняет его обнаружение, а также транспортируется в стандартном контейнере ISO, что позволяет быстро перевозить его автомобильным транспортом.

Разработчики отмечают, что Sea Trident ST-1000 является многоцелевой платформой. Он может использоваться для:

ударных операций в формате дрона-камикадзе;

доставки грузов и боеприпасов;

перехвата и уничтожения других беспилотных аппаратов;

запуска FPV-дронов.

Что известно о характеристиках

Новый украинский подводный беспилотник имеет длину 10 метров, ширину 2 метра и весит около 10 тонн.

Заявленная дальность хода составляет 2000 морских миль (примерно 3700 км), крейсерская скорость – 11 км/ч, а максимальная – около 18,5 км/ч. Рабочая глубина погружения достигает 60 метров.

Одной из главных особенностей Sea Trident ST-1000 является возможность нести боевую часть или другую полезную нагрузку массой до 1000 кг, что делает его одной из самых мощных украинских беспилотных морских платформ, представленных публично.

Новости беспилотных систем

Как сообщал УНИАН, украинский опыт использования морских беспилотников внимательно изучают страны НАТО, однако при разработке собственных систем западные государства допускают ошибки, которые могут снизить их эффективность в реальном бою.

Как заявил командир подразделения морских беспилотников Главного управления разведки с позывным "Девятый", некоторые технические требования, которые страны НАТО предъявляют производителям морских дронов, вызывают беспокойство.

По словам "Девятого", европейские судостроительные компании добросовестно выполняют требования своих правительств, однако не имеют практического опыта ведения современной морской войны.

Вас также могут заинтересовать новости: