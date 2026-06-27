Большой международный праздник 27 июня коснется многих украинцев.

Дата 27 июня интересна международными торжествами и необычными украинскими народными верованиями. От наших далеких предков до нынешних дней сохранились рекомендации о том, как благополучно провести праздник сегодня. А верующие в это число произносят молитвы знаменитому христианскому святому.

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Какой сегодня праздник у православных

Когда ПЦУ ещё придерживалась старого стиля, 27 июня чествовали пророка и чудотворца Елисея. Сейчас православные украинцы перешли на современный календарь, и в нем сегодня праздник в честь преподобного Самсона Странноприимца. При жизни он обладал даром целительства, поэтому святому молятся об излечении заболеваний.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отсутствует какой-либо праздник 27 июня - для нас это обычная суббота. Однако большое государственное торжество будет завтра, а именно День Конституции Украины. Также украинцы могут при желании отметить международные события дня.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день рыболовства установлен на это число, чтобы почтить популярный вид досуга. Рыбаки занимаются своим промыслом не только для добычи рыбы, но и для расслабления, общения с природой и эмоциональной перезагрузки. В честь события можно поздравить их и пожелать хорошего улова.

Если вам интересно, какие ещё есть международные праздники сегодня, то вот самые главные из них - День ананаса, День средних и малых предприятий, День борьбы с амброзией, День знаний о сколиозе, День солнцезащитных очков и День микроскопических биомов.

Какой сегодня праздник в народе

От давних славян до наших дней сохранились приметы о сегодняшней дате:

пошел дождь - к семи неделям непогоды;

рыба выпрыгивает из воды - к грозе;

утром ромашки не раскрылись - к дождю;

если пчелы стали агрессивнее, чем обычно, то стоит ждать длительной засухи.

В далекие времена в это число было принято подавать милостыню сиротам, нуждающимся и обездоленным людям. Считалось, что сделанный добрый поступок окупится вдвойне, однако о нем нельзя никому рассказывать. Также существует поверье, что 27 июня следует вынести из дома мусор, сломанную мебель, посуду с трещинами и сильно изношенную одежду. Вместе с ними из жилья уйдет все плохое.

Что нельзя делать сегодня

Очень опасно в сегодняшний день ссориться с близкими, выяснять отношения и таить обиду. Из-за этого можно не только испортить отношения, но даже заболеть. Ещё не подходит народный праздник сегодня в Украине для далеких поездок. Если все же нужно отправиться в дорогу, то рекомендуется взять с собой небольшую икону Божьей Матери.

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