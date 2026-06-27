В три раза дешевле обычного кондиционера: это устройство охладит квартиру без монтажа

Эти системы не требуют монтажа, стоят в два-три раза дешевле и могут эффективно охлаждать помещение благодаря мощности до 3,5 кВт.

Портативные кондиционеры становятся все более популярной альтернативой классическим настенным системам, которые могут стоить десятки тысяч гривен и требуют профессиональной установки. В то же время мобильные модели позволяют охлаждать помещение без монтажа и дополнительных затрат, пишет Gazeta.pl Next.

Такие устройства работают по простому принципу: горячий воздух выводится наружу через специальный оконный комплект, который пользователь может установить самостоятельно. Это позволяет фактически получить эффект кондиционирования без сверления стен или вызова мастеров.

Некоторые модели имеют мощность охлаждения 3500 Вт. Такой показатель позволяет эффективно охлаждать среднюю или даже большую комнату.

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Температурный диапазон в таких устройствах обычно составляет от 16 до 31 °C, что позволяет точно настроить комфортный микроклимат в помещении.

Умное управление и технология ZoneFollow

Среди полезных функций – система ZoneFollow, которая использует датчик температуры в пульте дистанционного управления. Устройство ориентируется не только на температуру в комнате, но и на показатели рядом с пользователем, автоматически регулируя работу компрессора.

Также кондиционер поддерживает автоматическое включение и выключение в зависимости от достижения заданной температуры, что помогает экономить энергию.

Самоиспарение и минимум обслуживания

Одно из главных преимуществ портативных моделей – система самоиспарения конденсата. Влага используется для охлаждения внутренних элементов и испаряется вместе с горячим воздухом, который выводится наружу.

Это значительно снижает необходимость в ручном сливе воды – в большинстве случаев резервуар практически не нужно опорожнять.

Такие кондиционеры обычно имеют:

ночной режим, который плавно регулирует температуру и снижает шум;

функцию осушения воздуха для борьбы с влажностью и плесенью;

простое управление через панель или пульт без сложных настроек.

Благодаря колесам и весу около 20 кг устройство можно легко перемещать между комнатами – например, из гостиной в спальню.

Недостаток – шум

Основным минусом таких моделей остается уровень шума: примерно 63–65 дБ, что сопоставимо с громким вентилятором. Это может быть заметным недостатком в ночное время.

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